Toți știm că primele cinci minute ale unui interviu contează mai mult decât tot restul conversației. Serios acum, poți să ai experiență impresionantă și un CV impecabil, dar dacă prima impresie e șifonată, ai cam pierdut startul. În ziua de azi, când cineva caută locuri de munca Buzău, de exemplu, contează să faci imediat senzație și să nu pari copleșit sau pierdut.

Primul pas e să fii pregătit, dar nu în mod obsesiv. Adică nu înveți pe de rost fiecare întrebare posibilă, ci te informezi despre companie, despre ce presupune jobul și despre ce fel de oameni lucrează acolo. Nimic nu dă mai bine decât cineva care știe un pic despre companie și chiar se interesează, fără să pară robotizat.

Apoi, hainele și atitudinea. Nu trebuie să te îmbraci ca pentru o nuntă regală, dar nici să vii cu treningul de acasă. Trebuie să fie ceva între confortabil și profesionist, care să arate că îți pasă. Plus, postura și limbajul non-verbal sunt la fel de importante. Un zâmbet cald, o privire directă și o strângere de mână fermă fac mai mult decât orice discurs pregătit.

Un alt detaliu pe care mulți îl ignoră: salutul și prezentarea inițială. Nu e nevoie de fraze pompoase. Un simplu „Bună ziua, mă bucur să fiu aici” spus cu încredere poate să deschidă discuția mai bine decât o listă lungă de realizări. Și aici intervine naturalețea. Angajatorii simt imediat când cineva forțează lucrurile și când vorbește sincer.

Când începi să vorbești despre experiența ta, e important să alegi ce să scoți în față. Primele minute sunt ca un trailer de film: trebuie să fie captivant, nu să arăți tot filmul. Alege două-trei realizări concrete, preferabil cu rezultate măsurabile. De exemplu, nu doar „am lucrat în vânzări”, ci „am crescut vânzările cu 15% într-un trimestru”. Astfel de detalii fac mult mai mult decât fraze generale.

Și nu uita de tonul vocii. Nu trebuie să fie nici prea tare, dar nici prea șoptit. Vorbitul relaxat și clar arată încredere și control, calități foarte apreciate de recrutori și angajatori deopotrivă. Mulți candidați își subestimează vocea sau, dimpotrivă, o exagerează, iar asta poate strica impresia. Este o linie fină, dar se simte imediat.

Un alt element destul de important este să pui și tu întrebări. Da, primele minute sunt despre tine, dar și despre angajator. O întrebare inteligentă, chiar simplă, arată interes și implicare. Poate fi despre echipă, proiecte recente sau cultura companiei. Angajatorii apreciază oamenii curioși și atenți la detalii.

Și să fim sinceri, emoțiile există pentru toată lumea. Nimeni nu e perfect. Experții Jooble recomandă să accepți că ești puțin nervos și să folosești asta în avantajul tău. Un zâmbet sau un comentariu ușor autoironic poate să spargă gheața și să facă atmosfera mai relaxată.

Un mic truc pe care mulți îl ignoră: ascultă activ. Nu doar să aștepți să vorbești, ci să fii atent la ce spune intervievatorul. O replică potrivită la ce auzi sau o mică continuare a ideilor lui arată că ești implicat cu adevărat și că poți comunica eficient. Chiar și o observație simplă, spusă natural, poate transforma o conversație obișnuită într-un interviu memorabil.

Nu în ultimul rând, e bine să fii punctual. Nu e doar un gest de politețe, ci arată respect pentru timpul angajatorului și seriozitate. A ajunge cu cinci-zece minute înainte și a avea răbdare până începe interviul e deja un plus.

În concluzie, primele cinci minute nu sunt despre a spune tot ce ai făcut în viață sau a demonstra că ești expert în domeniu. Sunt despre cum te prezinți, cum interacționezi și cum comunici că ești interesat și pregătit. Cu o atitudine corectă, puțină informare și câteva exemple concrete, poți să faci o impresie memorabilă.

Și, să fim cinstiți, e chiar un exercițiu amuzant când te gândești așa. E ca și cum ai avea o oglindă magică care spune imediat ce simt oamenii despre tine. Dacă te concentrezi pe primele impresii, restul interviului devine mult mai ușor.