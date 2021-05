Top counties with a high vaccination rate

Over 30% of Bucharesters have got vaccinated against Covid-19 with at least one dose, while Cluj, Timis and Brasov rank first as counties with the highest vaccination rate. On the opposite side there are such counties as Giurgiu, Suceava and Botoșani.

According to data released by the Committee of vaccination coordination, the ranking of counties on vaccinated population by at least one dose till Tuesday, 6 p.m.:

Bucharest 31.2 %

Cluj 28.0 %

Timiș 22.5%

Brașov 22.0 %

Sibiu 21.8 %

Constanța 21.4 %

Alba 19.5 %

Ilfov 18.7 %

Mureș 17.7 %

Sălaj 17.6 %

Iași 16.8 %

Prahova 17.6 %

Satu-Mare 17.0 %

Dolj 17.3 %

Hunedoara 17.3 %

Maramureș 16.6 %

Bihor 16.0 %

Vâlcea 16.4 %

Arad 15.6 %

Tulcea 15.5 %

Bistrița-Năsăud 14.6 %

Harghita 14.6 %

Galați 14.7 %

Argeș 14.8 %

Ialomița 14.3 %

Gorj 14.9 %

Dâmbovița 14.1 %

Buzău 14.1 %

Călărași 13.3 %

Caraș-Severin 13.4 %

Olt 13.2 %

Teleorman 12.9 %

Vaslui 11.8 %

Vrancea 12.2 %

Brăila 12.5 %

Mehedinți 12.4 %

Covasna 11.8 %

Neamț 11.0 %

Bacău 10.8 %

Botoșani 10.4 %

Suceava 10.0 %

Giurgiu 10.5 %