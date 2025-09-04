Top 5 lucruri de făcut în Târgu Mureș pentru vizitatori

Dacă ajungi prin Târgu Mureș și îți cauți inspirație pentru câteva zile pline de lucruri interesante, stai liniștit, am câteva idei tare simpatice. Și nu, nu te trimit să stai toată ziua în fața laptopului cu Don Casino România – vorbim despre explorat orașul pe bune, nu despre jocuri de noroc. Hai să-ți povestesc mai multe!

Primul lucru pe care l-aș pune pe listă e clar: vizita la Palatul Culturii. Am fost acolo într-o sâmbătă leneșă și, sincer, m-am simțit ca și cum am intrat într-o carte de povești. Pereți plini de vitralii colorate, mozaicuri care îți iau ochii și o atmosferă generală de “wow, chiar avem așa ceva în România?”. Dacă ești genul care se pierde admirând detalii (gen vitralii sau tavanul pictat), ia-ți ceva timp, o să vrei să te oprești din 3 în 3 pași.

Apoi, dacă vrei ceva mai relaxat, îți zic să faci un ocol pe la Grădina Zoologică. Acum, poate o să zici: “Serios, să merg la zoo ca adult?”, dar crede-mă, merită. Este cea mai mare grădină zoologică din România și are niște spații foarte frumoase pentru animale. Nu e genul ăla trist de zoo pe care l-ai vizitat poate prin excursiile din școala generală. Plus că, dacă mergi dimineața, ai șanse să vezi animalele mai active. Eu am prins un urs polar care făcea ture prin bazin ca la maraton. Nu glumesc!

Un alt loc care trebuie pus pe hartă e Cetatea Medievală. Nu doar că e perfectă pentru plimbări chill, dar atmosfera aia de “oraș vechi” te lovește direct. Poți să te învârți fără țintă printre ziduri și turnuri și să îți imaginezi cum era viața acum câteva sute de ani… sau să încerci să găsești cele mai bune unghiuri pentru poze – fiecare după cum simte. Când am fost acolo, era un mic târg de meșteșugari și m-am trezit cumpărând un magnet de frigider în formă de dragon. Nici acum nu știu exact de ce, dar mă face să zâmbesc de fiecare dată când îl văd.

Și dacă vrei să schimbi un pic registrul, îți recomand Weekend Complex. Da, așa îi zice, nu inventez eu. E o zonă de agrement unde găsești piscine, terenuri de sport și locuri numai bune de relaxare. Perfect dacă prinzi o zi călduroasă și vrei să te topești într-un șezlong cu o bere rece la îndemână. Personal, m-am întins la o partidă de volei acolo cu niște necunoscuți – am pierdut lamentabil, dar hei, a fost tare distractiv!

Un alt loc foarte frumos, poate un pic mai special și mai puțin cunoscut, este Platoul Cornești. Dacă simți nevoia să ieși puțin din oraș, să respiri aer curat și să te plimbi fără să ai grija timpului, aici e locul ideal pentru tine. E ca un colț de natură chiar lângă oraș – vei găsi pădure, trasee de plimbare, băncuțe unde poți să-ți tragi sufletul. Am fost acolo într-o dimineață de toamnă și am avut impresia că am pășit într-o adevărată pictură. Frunzele cădeau leneșe, aerul era răcoros, și la un moment dat am găsit o cafenea mică improvizată dintr-o rulotă. Recomand fără rezerve dacă vrei o pauză de la asfalt și agitația interminabilă a orașului.

Și da, în final, nu uita să iei pur și simplu orașul la pas și să te oprești la una din cafenelele din centru. Târgu Mureș are atmosfera aia primitoare de oraș mai mic, unde lumea chiar stă la povești la terasă, nu e pe fugă non-stop ca prin orașele mari. Eu am găsit o cafenea micuță cu prăjituri de casă (nu exagerez, am mâncat cea mai bună tartă cu fructe) și am pierdut acolo două ore fără să simt când au trecut. În plus, un bonus: oamenii sunt super prietenoși, genul care îți răspund la “Bună ziua” cu un zâmbet real, nu din politețe. Nu am văzut asta în multe orașe.

Sincer, Târgu Mureș nu e genul de loc unde trebuie să ai planificată fiecare oră. E mai mult despre a simți orașul, despre a descoperi lucruri mici și interesante la fiecare colț de stradă. Poate o biserică veche pe care nu o găsești pe Google Maps, poate un parc unde copiii se joacă liberi și fără griji. E orașul perfect ca să îți amintești că nu trebuie să faci mereu lucruri spectaculoase ca să te simți bine.

Așa că dacă ajungi pe acolo, fă-ți un plan vag… și lasă-te surprins. Cine știe? Poate descoperi propriul tău loc secret din Târgu Mureș. Sunt convins că o să îți placă și ție pe cât de mult mi-a plăcut mie și vei vrea și tu să revii în vizită în acest oraș frumos și liniștit.